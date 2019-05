Von Gemüse und Salaten

Lampertheim.Für folgende Kurse der Lampertheimer Volkshochschule sind noch Anmeldungen möglich:

Genussvolle Gemüseküche: Am Montag, 20. Mai, 18.30 bis 22.15 Uhr. Die Teilnehmer lernen interessante und leicht zuzubereitende Bratlingsrezepte kennen. Abgerundet wird der Kurs mit passenden Soßen und leckeren Dips.

Herrlich frische Salatideen: Am Donnerstag, 23. Mai, 18.30 bis 22.15 Uhr. Ob exotisch, raffiniert oder gut bürgerlich: Die Kursteilnehmer erhalten einen theoretischen Einblick und lernen leicht zuzubereitende Salate für jede Gelegenheit kennen.

Fotokurs Makroaufnahmen (Nahfotografie): Am Dienstag, 4. Juni, 17 bis 21.30 Uhr. Bei der Makrofotografie geht es darum, die Welt mit anderen Augen zu erkunden. Es gibt faszinierende Motive in der Natur zu entdecken. Pflanzen, Strukturen und Alltagsgegenstände sind die Motive, die sich in diesem speziellen Bereich der Fotografie finden lassen.

Digitales Fotografieren: Am Samstag, 22. Juni, 9 bis 15.30 Uhr. In diesem Workshop wird die Funktionsweise einer Digitalkamera vermittelt. Die Teilnehmer lernen die Zusammenhänge der Bedienungselemente kennen. red

