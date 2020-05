Von Glück und Liebe

Lampertheim/Biblis.Nach ihrem Balkonsingen im Europaring (wir berichteten) wird das italienische Geschwisterduo „The Italian Siblings“, Lisa und Giuseppe Fornaci, die Gäste auf dem Areal „Zur Rheinfähre Nordheim“, am Sonntag, 31. Mai, 16 Uhr, erfreuen. Das Restaurant befindet sich etwas außerhalb von Biblis. Und wenn das Duo die italienischen Lieder präsentiert, dann werden sich die Gäste am Rhein fast wie im Urlaub fühlen. Die Umgebung ist wunderschön und die italienischen Songs klingen nach Sommer, Strand und Meer. Sie handeln von der Liebe und Glück, wie die Titel „Felicità“ und „Sempe, sempre“, des italienischen Pop-Duos Al Bano & Romina Power.

„Wir bringen ein großes Repertoire mit und richten uns mit den Songs nach den Gästen. Außerdem singen wir in verschiedenen Sprachen“, verrät Lisa Fornaci. Dieses Mal wird das italienische Geschwisterduo vom DJ DeeRock aus Mannheim begleitet. Das singende Geschwisterpaar möchte vor allem in der Corona-Krise die Menschen froh machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Hygienevorschriften für die Gäste sind am Eingang der Rheinfähre aufgelistet und müssen eingehalten werden. roi

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.05.2020