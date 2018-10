Von Klassik bis Moderne

Lampertheim.Das große Jahreskonzert des Katholischen Kirchenmusikvereines (KKMV) findet am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, in der Kirche Mariä Verkündigung statt. Unter dem Titel „Et in Terra Pax“ hat Helmut Baumer mit seinem Orchester ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Zentrales Werk ist „Et in Terra Pax“ von Jan van der Roost. Außerdem umfasst das Programm Werke aus der Klassik, darunter von Anton Bruckner bis zu moderner Literatur. Ebenfalls werden solistische Werke zu Gehör gebracht, bei denen einzelne Musiker ihr Können zeigen werden. Neben dem großen Orchester des Vereines treten auch die KKMV-Newcomer auf.

Eintrittskarten zu zehn Euro sind erhältlich in der Andreas-Apotheke, im Bürgerservice, in den Pfarrämtern von Mariä Verkündigung und St. Andreas sowie bei allen aktiven Musikern. red

