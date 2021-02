Von Klassik bis Rock

Lampertheim.In der Musikschule haben die Vorbereitungen für die Planung des Sommersemesters begonnen, der Stichtag für An-, Um- und Abmeldungen ist Montag, 1. März. Die Musikschule bietet nach eigenen Angaben einen breiten Kanon von instrumentalen und vokalen Unterrichtsfächern an. Darüber hinaus werden diese Hauptfachangebote durch Kammermusikprojekte und Ensembles ergänzt wie klassische Ensembles, Kinderchor, Bläserband und Rockbands. Statt eines Tages der offenen Tür werden alle Instrumente auf der Homepage in Videos von den Lehrkräften präsentiert unter www.musikschule-lampertheim.de. Auch aktuelle Informationen zu der derzeitigen Unterrichtsform finden sich dort. red

Im Mai 2020 konnte die Musikschule mit Spuckschutz unterrichten. © Berno Nix

