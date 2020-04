Lampertheim.Fantasie ist wohl die wichtigste Begabung, die ein Autor haben muss. Auch die Emotionen von Rebecca „Rose“ Hahl haben einen großen Einfluss auf ihre schriftstellerischen Arbeiten. Die 37-jährige Lampertheimerin ließ ihre Feder glühen und schrieb diese Zeilen bezogen auf die Corona-Krise:

„In dieser Zeit, wir fühlen uns allein, zusammen sind wir daheim. Zusammen wachsen wir, unsere Liebe ist hier. Mit Gott lässt sich alles überstehen, auch das Weltgeschehen. Sind wir in Sorgen, bringt uns Gott neuen Mut am Morgen. Liebe, Demut, Wahrheit und Dankbarkeit sind der Schlüssel zum Leben, unser Herz ist im Segen. Gottes Schöpfung er uns gab, mit gutem Grund für uns tat. Drum geht in den Wald, um zu gesunden, mit Gott verbunden. Gottes Kraft ist in euch, deshalb glaubt an euch. Macht euch Mut und Freude, dies gibt neue Freunde. Mit diesen Gedanken die Angst in uns Schwindet, von Liebe beflügelt und empfindet. Sei guten Mutes, und schenk euch Gutes. Liebt einander, seid da füreinander.“ roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020