Von Mozart bis Chopin

Neuschloß.Zwei Mal im Jahr finden im Saal der Evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß Konzerte statt. Die Veranstaltungen haben ein treues Publikum und sind meistens ausverkauft. Zwar finden im Saal nur bis zu 60 Personen Platz, wie die Organisatorinnen Ingrid Bolleyer und Adele Erlenkamper bedauern; aber diese räumliche Beengtheit habe auch Vorteile, etwa einen verhältnismäßig engen Kontakt zu den Musizierenden. Das ermöglicht eine intensivere Verbindung sowohl zu dem Gehörten, als auch zu den vortragenden Solisten.

Am Sonntag versprach Adele Erlenkamper: „Wir erleben eine tolle Künstlerin, die Pianistin Ju-Hee Oh.“ Die Musikpädagogin an der Lampertheimer Musikschule ist Trägerin internationaler Auszeichnungen. Unter anderem war sie Erste Preisträgerin beim „15. International Piano Competition Rome“ in Italien.

Ohs Klavierrezital bot Werke von Beethoven, Schubert, Mozart und Chopin Lebhaft, virtuos und mit starken Akzenten interpretierte die Musikerin die d-Moll-Fantasie von Mozart und beeindruckte dabei auch durch ihre wechselnde Mimik. Das Nocturne Nr. 20 in cis-Moll von Chopin bot einen reizvollen Gegensatz zu Mozart. Beethovens „Mondscheinsonate“ glänzt durch seine schnellen und hochdramatischen Tonfolgen und traf auf die unbändige Spielleidenschaft Ju-Hee Ohs.

Nach einer Pause widmete sich die Pianistin Franz Schubert. Mit vier Impromtus hatte Oh einen Zyklus gewählt, der lyrische wie volksliedhafte Elemente enthält. Die Stücke forderten vor allen Dingen in den schnellen Passagen höchste Konzentration und Virtuosität, wobei die Pianistin die ganze Bandbreite ihres Könnens demonstrieren konnte. Der langanhaltende Beifall war der Lohn für einen bemerkenswerten Konzertabend.

