Von Müttern, Rivalinnen und Heldinnen in der Bibel

Lampertheim.Im Gottesdienst „Begegnung mit Frauen der Bibel“ ist am Sonntag kräftig applaudiert worden. Die Besucher bedankten sich damit für die musikalische Umrahmung von Organistin Heike Ittmann und dem Frauenchor Chorisma unter der Leitung von Elke Völker. Pfarrerin Sabine Sauerwein lobte die Skulpturen- und Bilderausstellung mit dem Titel „Frauen 2020” der Künstlerinnen Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen. „Es ist nicht nur Weltfrauentag, sondern auch der zweite Sonntag in der Passionszeit“, erklärte die Pfarrerin der Lukasgemeinde. Dieser Tag werde auch Reminiszere (gedenke) genannt „und das haben wir nötig“, so Sauerwein.

Die Sängerinnen stellten sich im Altarraum auf, die Leiterin griff in die Tasten des Pianos und gemeinsam sangen sie das Kyrie und später Cantate domino. „Welche Frauen der Bibel kennen Sie?“, wandte sich Sauerwein an die Gottesdienstbesucher. Sie gab die Beispiele Eva, die sich von der Schlange verführen ließ und eine Frucht vom Baum der Erkenntnis pflückte, und Maria, die Mutter Jesu, vor. Außer Eva und Maria spielten weitere Frauenfiguren in der Bibel eine zentrale Rolle, nur blieben sie im Schatten, erläuterte die Pfarrerin. Den Anteil der Frauen sehe man erst auf den zweiten Blick. Denn überraschend viele Frauen würden dort genannt – Mütter, Rivalinnen und Heldinnen. Es seien liebende und kluge Frauen, die Beharrlichkeit und den Mut zeigten, Grenzen zu überschreiten.

Barbara Will las aus dem Matthäusevangelium „Die kanaanäische Frau“: „Und Jesus ging von dort weg in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.“ Ihre Tochter wurde gesund noch zur selben Stunde.

Aus dem Johannisevangelium las Anke Tschierschwitz „Jesus und die Frau aus Samarien“: „Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Später sprach er zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.“

Andrea Drögemüller las aus dem Markusevangelium: „Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“

Aus dem Lukasevangelium hatte sich Stefanie Eichler die Auferstehung Jesu herausgesucht: „Die Frauen gingen zum Grab, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken. Die Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“

Die Purpurhändlerin Lydia

Pfarrerin Sauerwein berichtete von der Purpurhändlerin Lydia von Philippi, die den Apostel Paulus in ihr Haus aufnahm. Alsbald ließ sie sich und die Angehörigen ihres Hauses taufen. Sie sei eine reiche Frau gewesen und habe dennoch am Rande der Gesellschaft gelebt, denn ihr blieb die Anerkennung verwehrt. Diese verweigert Paulus ihr nicht. Daran ließe sich die Wahrhaftigkeit des Evangeliums messen.

Die Frauen, die die Lesungen gehalten hatten, übernahmen auch die Fürbitten. Sie baten für Frauen, die arbeitslos sind und oft nicht wüssten, wie sie über die Runden kommen sollen, für Alleinerziehende und Familien, die am unteren Ende der Einkommensskala leben, und für Rentnerinnen, die ihr Leben lang hart gearbeitet hätten und sich im Alter nichts leisten könnten. Sie baten auch für die Frauen in der Dritten Welt, die unterdrückt würden.

Die Lampertheimerinnen dankten aber auch dafür, dass Mädchen und Jungen in Deutschland dasselbe Recht und dieselben beruflichen Chancen haben und dass Frauen gleichberechtigt in ihrem Beruf arbeiten können. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020