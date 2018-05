Anzeige

Lampertheim.Im Seniorenwohnheim der Stadt Lampertheim begann die diesjährige Konzertreihe der Musikschule. Der Chor und die Band standen unter Leitung des Schulleiters Herr Joachim Sum. Das musikalische Abendprogramm hatte für jeden Geschmack etwas dabei. Die Liedreise ging mit Songs wie „Ich war noch niemals in New York“, „Schuld war nur der Bossa-Nova“, „Azuro“ bis zum „Griechischen Wein“ textsicher bei Bewohnern und Gästen über die Lippen. Vier junge Sänger berührten mit „Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen“ die Zuhörer direkt in der Seele. Mit „Wir wollen niemals auseinander gehen“ ging der Abend zu Ende. red (Bilder: Seniorenwohnheim)