Von Posaunenchor begeistert

Hofheim.Der Vorsitzende des evangelischen Posaunenchors, Wolfgang Herbert, freute sich bei der Generalversammlung über den enormen Zuspruch an Musikern. Unter den Gästen befand sich auch Pfarrer Holger Mett. Der Jahresrückblick Herberts war geprägt vom Dirigentenwechsel von Franz Gander auf Dirk Hindel sowie den neuen Vize- und Nachwuchsdirigenten Pascal Wichert.

Herbert bedankte sich beim Chor für dessen Engagement bei zahlreichen Auftritten. An herausragenden musikalischen Momenten führte er den klingenden Dom in Lampertheim, die Gottesdienste der eigenen Gemeinde sowie die Frühschoppen in der Umgebung und die musikalische Unterstützung des Blasorchesters in Osthofen an.

Drei Neuaufnahmen gab es 2018, die 65-jährige Mitgliedschaft des ersten Trompeters Hans Hahn sei bislang einzigartig. Mit Adolf Munstein beklagte der Chor den Tod eines treuen Ehrenmitgliedes. Zusammen mit der Partnerstadt Dieulouard konnten 25 Jahre deutsch-französische Freundschaft gefeiert werden, wobei sich der Partnerverein „Harmonie Scarponaise“ aufgelöst hat. Beim Ausblick auf 2019 steht die Festigung des aktuellen Repertoires im Vordergrund, weitere Mitglieder sollen gewonnen werden.

Pfarrer Holger Mett dankte dem Posaunenchor für zahlreiche Auftritte in der eigenen Kirchengemeinde. Er zeigte sich begeistert von der Anzahl junger Musiker und dem Zusammenwirken von Jung und Alt. Der neue Chorleiter Dirk Hindel (Bild), der seine Ausbildung in der deutschen Dirigentenakademie abschloss, möchte als Dirigent einen Verbund schaffen und somit eine orchestrale Kompetenz schaffen. Die Klanggestaltung steht im Mittelpunkt seiner Arbeit, wobei er eine Balance finden möchte zwischen Freude und Herausforderung, angepasst an das musikalische Niveau jedes Einzelnen. Als besonderen Moment bezeichnete er das Kirchenkonzert, bei dem er vom Musiker offiziell auf den Platz des Dirigenten wechselte.

Auf musikalischer Ebene lobte Hindel die hohe Motivation, Konzentration, das Engagement sowie die fokussierte Arbeit am Probewochenende. Der Dirigent freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Orchestern der Umgebung, um Verbindungen zu schaffen, sich gegenseitig zu unterstützen und einander zu inspirieren. Ganz besonders freut er sich auf das Musizieren in Abenheim bei Worms.

„Frauen erobern die Welt“

Für 2020 kündigte der Dirigent im Bürgerhaus ein Konzert unter dem Motto an „Frauen erobern die Welt“ mit Musik durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen, bei dem sowohl für jeden Musiker als auch Zuhörer etwas dabei sein wird. Das Anfang des Monats ins Leben gerufene Nachwuchsorchester ist mit etwa zehn Musikern gut angelaufen, wie dessen Dirigent Pascal Wichert der Versammlung bestätigte. Die Nachwuchsmusiker sollen an die Literatur des großen Chors herangeführt werden, ohne sie dabei zu überfordern.

Dahinter steckt die Idee, junge Musiker einzugewöhnen und einen Anschluss zu schaffen, so dass das Nachwuchsorchester als eine Art Brücke zum Posaunenchor dient. Nach und nach will das Nachwuchsorchester öffentliche Auftritte des großen Chors anteilig wahrnehmen, beim Konzert 2020 soll das Nachwuchsorchester ebenfalls mit zwei eigenen Stücken eingebunden werden. Pascal Wichert dankte Dirk Hindel für die enge Zusammenarbeit und freut sich auf die gegenseitige Unterstützung. Auch die Musiker dankten ihren beiden Dirigenten und äußerten sich erfreut darüber, dass sich zwei chorinterne Mitglieder ausbilden ließen, um die musikalische Arbeit zu sichern. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019