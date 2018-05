Von stachelig bis heilsam

Anzeige

Antike Schönheitspflege

Über die Aloe Vera wurde die Gruppe ausführlich informiert. Diese wundersame Pflanze tut sowohl dem Inneren des Menschen, wie auch der Haut gut. Auf die heilsame Wirkung der Aloe greifen Menschen schon seit Jahrtausenden zurück, um Leiden vorzubeugen oder sie zu bekämpfen. Vor etwa 5000 Jahren wurden in Ägypten die ersten Aufzeichnungen zum heilenden Saft der Aloe Vera Pflanze gemacht. Schon Cleopatra und Nofretete verwendeten den wohltuenden Saft zur täglichen Haut- und Schönheitspflege. Der Gebrauch von Aloe Vera stand damals für körperliche Schönheit und das ist bis heute so geblieben.

Nach dem sehr lehrreichen und interessanten Vortrag erwarb so mancher eines dieser exotischen Gewächse. Besonders der Korkenzieher-Kaktus war ein beliebtes Exemplar, das in Hüttenfeld manch eine Blumenfensterbank zieren wird. Die Steinesammlung war ebenfalls ein besonderer Hingucker, denn in Form von einer Kette oder eines Anhänger zierten sie so manchen Damenhals.

Weiter ging anschließend die Fahrt durch die Pfalz mit ihren Weinbergen nach Bad Dürkheim in das bekannte „Dürkheimer Fass“, wo das Mittagessen serviert wurde. Mittlerweile hatte sich die Sonne ihren Weg gebahnt und gut gestärkt erkundete man den Kurgarten und die Saline. Manch einer ließ sich auch in einem Cafe zu einem leckeren Eis verführen. Um viele schöne Eindrücke reicher kam die Gruppe wieder wohlbehalten zu Hause in Hüttenfeld an. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.05.2018