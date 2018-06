"Von uns hört man nicht viel"

Lampertheim.Im Monat der Weltmission des Internationalen Katholischen Missionswerks (missio) hat Pfarrer Joseph Ngor Mbaye für vier Wochen das Bistum Mainz bereist - mit Halt in Lampertheim. Gemeinsam mit Pfarrer Peter Hammerich hielt er am vergangenen Samstag den Vorabendgottesdienst in St. Andreas und stellte die Arbeit der katholischen Kirche in seinem Heimatland, dem Senegal, vor.

20 Geistliche ... Sie sehen 14% der insgesamt 2908 Zeichen des Artikels Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen © Südhessen Morgen, Montag, 24.10.2011