Vor der Kommunion

Lampertheim.Die Vorbereitungen zur Erstkommunion in den katholischen Gemeinden St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz Jesu Hüttenfeld fielen in diesem Jahr dem Coronavirus zum Opfer. die geplante Feier am Weißen Sonntag wurde abgesagt. Inzwischen können wieder Gottesdienste gefeiert und die Kinder weiter unterrichtet werden.

Geplant ist ein Elternabend am Mittwoch, 10. Juni, im Jugendheim, zu dem die Eltern schriftlich eingeladen wurden. Dieser Abend findet laut Pressemitteilung der Pfarrei in zwei Gruppen statt: jeweils 17.30 und 19 Uhr. Hierzu ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro notwendig. Um die Personenzahl zu begrenzen, wird darum gebeten, dass pro Familie nur ein Elternteil teilnimmt. Mundschutzmaske Sicherheitsabstand sind verpflichtend.

Die Kinder werden in Kleingruppen im Pfarrgarten auf das Sakrament der Beichte vorbereitet. Dieses Treffen findet unter den aktuellen Vorgaben der hessischen Landesregierung statt, wie sie auch für die Schulen gelten. Im Anschluss an die Katechese werden die Kinder in der Kirche St. Andreas das Sakrament der Beichte empfangen. Auch der letzte Weggottesdienst „Jesus, Schatz in meiner Hand“ wird in zwei Gruppen gefeiert . Genaue Informationen erhalten die Eltern am Elternabend.

Die Erstkommunion soll in einer für die Familien angenehmen Form gefeiert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Jede Familie wählt einen individuellen Termin für ihr Kind unter den Gottesdiensten aus, die in den katholischen Gemeinden gefeiert werden. Je nach Größe der Kirche können zwischen einem und vier Kinder mit ihrer Kernfamilie pro Gottesdienst zur Erstkommunion gehen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.05.2020