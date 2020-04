Vor diesem Virus sind wir alle gleich

Lampertheim.Ostern 2020: Das ist der absolute Ausnahmezustand. Vor dem Coronavirus knicken selbst die Kirchen ein. Die Türen von St. Andreas und Mariä Verkündigung bleiben ebenso geschlossen wie die der Luther- und der Domkirche. Die Lampertheimer Pfarrer feiern stellvertretend – ohne Gemeinde. Social Distancing also selbst da, wo Gemeinschaft eigentlich systemrelevant ist. Welch ein Segen, dass es digitale Aufnahmen gibt – und welch ein Jammer, dass wir uns damit begnügen müssen.

Seit Wochen steht das öffentliche Leben in Lampertheim still. Keine Konzerte, keine Feste, keine Ausflüge, keine Gastronomie, kein Sport, keine Schule – das schiere Nichts, während wir uns in der Natur, die sich uns in diesen Tagen von ihrer attraktivsten Seite zeigt und uns zum Osterspaziergang verführen will, nur mit größter Zurückhaltung bewegen dürfen. Was bekommt man nicht alles zu hören, welche Chancen diese Krise biete. Alle Welt spricht von Entschleunigung und sieht jede Menge Lehren, die wir aus dieser Zeit zu ziehen hätten – als ob wir diese nicht schon längst hätten gewinnen können. Und müssen. Skepsis macht sich breit, welche Schlussfolgerungen wir aus alledem wirklich zu ziehen bereit sind. Werden wir die nötigen Konsequenzen auch dann tragen, wenn uns das pralle Leben wieder am Wickel hat?

Doch wie pessimistisch darf, kann oder soll man sein in einer Krise wie dieser, die jetzt Mutmacher braucht – und keine Miesepeter? Die aber zugleich kühle Köpfe nötig hat – und keine Schönredner? Schon gar nicht Adepten einer neuen Welt, die sich in ihrer digitalen Kuschelecke zu Hause gemütlich eingerichtet haben. Dieses Virus ist eine Katastrophe. Es macht viele Menschen krank und bringt nicht wenige um. Da mag man kreative Vorschläge von jenen Heimwerkern der postmodernen Lebenskunst, die sich in ihrem Homeoffice langweilen, gerade gar nicht hören.

Plackerei statt Podcaststudio

Stattdessen kann man mit Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen klagen: „O Gott, wie ist das menschliche Leben mit Elend und Unheil angefüllt! Kaum ist ein Unglück vorüber, da geraten wir schon in das nächste.“ Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, durch die Grimmelshausen seinen abenteuerlichen Simplicissimus stolpern lässt, mögen mit unserer Zeit nicht vergleichbar sein. Doch die Erfahrung bleibt die gleiche: Unser Leben ist kein Podcaststudio. Es ist vielmehr oft genug eine üble Plackerei.

Doch natürlich fällt einem an dieser Stelle auch ein gewisser Friedrich Hölderlin ein, der uns zur Feier seines 250. Geburtstages mit der Zuversicht tröstet: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Was das betrifft, muss man in Lampertheim nicht lange Ausschau halten. Neben der grassierenden Mundschutz- Folklore an der Nähmaschine haben sich Initiativen gebildet, die dort ansetzen, wo es nottut: bei der Einkaufshilfe für Risikogruppen durch Parteien und Vereine, bei der Spendenbereitschaft gegenüber Einrichtungen, die dringend auf Schutzkleidung angewiesen sind, aber auch bei der Kommunalpolitik, die Eltern, deren Kinder gerade nicht betreut werden können, gerechterweise von Betreuungsgebühren freistellt.

Man spürt es aber auch in den Begegnungen und Gesprächen – allesamt telefonisch oder auf Sicherheitsabstand geführt! –, in denen die Sorge um die gemeinsame Zukunft auf besondere Weise verbindet. Das wirkt tröstend. Vor diesem Virus sind wir alle gleich. Und wir haben alle ein Interesse, dass wir möglichst unbeschadet aus dieser Krise hervorgehen werden. Konkurrenz und Rivalität haben hier keinen Platz und richten auch nichts aus.

Jedes Gespräch endet stattdessen mit dem Wunsch: „Bleiben Sie gesund!“ Wenn auch oft gehört, so stumpfen diese Worte nicht ab, sondern sickern wohltuend ins Gemüt. Erst recht, wenn sie schriftlich und auf Neu-Lambada so formuliert werden: „Xund bleiben!“ Darauf gibt’s, auf dieser irren Achterbahnfahrt zwischen Karfreitag und Ostern, nur eine Antwort: „Mach ich!“

