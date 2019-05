Vor Polizei geflüchtet

Lampertheim.Auf der Flucht vor einer Polizeistreife hat ein 22 Jahre alter Golffahrer seine Fahrkünsten offensichtlich überschätzt und überfuhr mit zu hoher Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel in der Rosenaustraße/Ecke Ringstraße. Die rasante Fahrt war damit beendet. Das Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall ist am Golf ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Das Auto sollte um kurz vor 23 Uhr in der Andreasstraße kontrolliert werden. Nachdem der Fahrer die Polizeistreife wahrnahm, gab er Gas. Die Polizei vermutet, der Fahrer aus Bürstadt wollte nicht ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss erwischt werden. Wegen des Unfalls, dem fehlenden Führerschein und dem Fahren unter Drogeneinfluss sind Anzeigen gestellt worden. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.05.2019