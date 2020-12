Vor Weihnachten schnüren Schulen wieder Lernpakete

Lampertheim.Schon wieder eine Sondersituation an den Schulen: Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung können Eltern entscheiden, ob ihre Kinder am Prä-senzunterricht in der Schule oder zuhause am Distanzlernen teilnehmen. Diese Regelung gilt zunächst vom heutigen Mittwoch bis zum letzten Schultag am Freitag. Das hat Hessens Kultusminister Alexander Lorz mitgeteilt. Nun heißt es für die Bildungseinrichtungen wieder Lernpakete schnüren, Notbetreuungskonzepte organisieren und via Chats oder Video-Konferenzen letzte Lerneinheiten bis zu den Weihnachtsferien vermitteln.

Auch in Lampertheim bedeutet das stressige Tage für die Lehrer-Kollegien. Dennoch wirken die Schulleitungen wenig überrascht. „Letzte Woche sind ja schon einige Überlegungen der Politik durch die Gegend gegeistert“, sagt Sylvia Meier im Gespräch mit dieser Redaktion und lacht. Die Leiterin der Alfred-Delp-Schule (ADS) hat beobachtet, dass sich mittlerweile bei den Schülern eine gewisse Routine eingestellt hat. Denn bereits seit sechs Wochen läuft – nach einer Entscheidung des Kreises – ein Wechselmodell ab der achten Klassenstufe. Das heißt: Die Schüler einer Klasse sind aufgeteilt. Die Gruppe, die gerade im Präsenz-unterricht an der Schule ist, nimmt neuen Stoff durch. Die andere vertieft und übt das Gelernte im Homeschooling. „Da wir inzwischen mit Wochenplänen arbeiten, wissen die Mädchen und Jungen auch in der jetzigen Situation genau, was sie zu Hause zu tun haben“, erläutert Sylvia Meier.

Selbst die Jüngeren von Klasse fünf bis sieben kämen nun mit Aufgaben online runterladen und zurückschicken gut zurecht. „Problematisch wird es nur, wenn es daheim kein Internet gibt“, betont die Pädagogin.

Materialpakete für Grundschüler

Weniger digital geht es unterdessen an der Lampertheimer Schillerschule zu. Dort wurden die Grundschüler in den vergangenen Tagen mit Materialpaketen bis zu den Weihnachtsferien versorgt, die sie mit nach Hause nehmen konnten.

Etwas wehmütig seien die Jungen und Mädchen schon gewesen, berichtet Schulleiterin Annette Wunder-Schönung. Denn gerade im Advent gebe es schöne Morgenrituale an der Grundschule, die die Kinder sehr mögen. Dennoch habe etwa ihre vierte Klasse verständnisvoll auf die neuerlichen Umstellungen reagiert.

Auch Silke Weimar-Ekdur, Leiterin des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL), ist froh, dass sowohl Schüler als auch Eltern bei allen Unwägbarkeiten in Corona-Zeiten mit der Lehrerschaft an einem Strang ziehen. „Mit den Müttern und Vätern hat sich die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich intensiviert“, betont Weimar-Ekdur. Das sei für die Schulgemeinschaft ungemein wichtig, denn viele Fragen müssten etwa bei Quarantäne- und Krankheitsfällen geklärt werden. Die Gymnasiasten kämen mit der Wissensvermittlung über die digitale Lernplattform des LGL sehr gut zurecht. „Doch ob wir gut durch die Pandemie kommen, hängt auch davon ab, ob wir Ansteckungsgefahren möglichst minimieren – und dazu sind alle hier bereit“, meint die Schulleiterin.

Hoffen auf sinkende Coronazahlen

Nun jedoch sehnen sich Lehrer wie Schüler und Eltern die Weihnachtsfeiertage herbei und damit ein bisschen mehr Ruhe. Gleichzeitig hoffen sie, dass der verschärfte Lockdown die Coronazahlen endlich wieder sinken lässt. „Wir wünschen uns wirklich sehr, die Schüler Anfang Januar wieder begrüßen zu können“, meinen Sylvia Meier, Annette Wunder-Schönung und Silke Weimar-Ekdur unisono.

Als erster Schultag im neuen Jahr in Lampertheim – wie in ganz Hessen – gilt bislang der 11. Januar. Doch am 5. Januar wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder wieder zu einem Treffen zusammenkommen. Und dann stehen auch die Schulen erneut auf der Tagesordnung.

