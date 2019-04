Vorbereitung am Samstag

Lampertheim.Einen Familiengottesdienst mit anschließendem Mittagessen gibt es am Sonntag, 5. Mai 11 Uhr, in der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim. Dieser Gottesdienst richtet sich an Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Verpflegung übernimmt ein Vorbereitungsteam.

Neu ist dieses Mal, dass bereits am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 13 Uhr (mit Mittagessen) alle Kinder im Schulalter im Rahmen einer sogenannten Samstagmorgenkirche Elemente für den Familiengottesdienst vorbereiten. Hierbei werden sie in kreativer und spielerischer Weise entdecken, was eine biblische Geschichte mit den Menschen heute zu tun hat. Das Thema lautet: „In der Arche ist noch Platz“. Am Sonntag werden die Kinder ihre Ergebnisse im Gottesdienst vorstellen. Wer nur am Samstag oder Sonntag Zeit hat, darf trotzdem kommen und mitmachen. red

