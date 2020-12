Vorerst zum letzten Mal Musik in der Domkirche

Angesichts der hohen Infektionszahlen hat sich der Kirchenvorstand der Lukasgemeinde dafür entschieden, keine Gottesdienste zu Weihnachten und Silvester anzubieten.

Die Gemeinde hat ein Angebot zusammengestellt, das es ermöglicht, Weihnachten im kleinen Kreis zu feiern.

Unter dem Motto „Der Spur des Sterns folgen“ finden sich diese Anregungen auf der Internetseite: www.lukasgemeinde-lampertheim.de oder auch in der Outdoor-Kirche im äußeren Eingangsbereich der Domkirche.

An Heiligabend besteht dort zwischen 15 und 18 Uhr die Möglichkeit, das Friedenslicht zu holen. Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist die Domkirche zwischen 9.30 und 11.30 Uhr zum stillen Gebet geöffnet, ebenso am 31. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr. red