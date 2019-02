Vorfreude auf Auftritte und Ausflüge

Hüttenfeld.Dass die Aktivtäten des evangelischen Kichenchores Hüttenfeld nach wie vor bei Mitgliedern und Freunden des Chores auf großes Interesse stoßen, bewies die Tatsache, dass über die Hälfte der Mitglieder – 30 an der Zahl – der Jahreshauptversammlung beiwohnten. Musikalisch begrüßten die Aktiven des Chores die Anwesenden mit einem Gesang aus Taizé. Die erste Vorsitzende Annelore Rhein erinnerte zunächst an die drei verstorben Mitglieder.

Die Rechnerin Hilde Kilian verfügt, seitdem das Rentamt die Finanzen aller gemeindeinternen Gruppen regelt, nur noch über eine Handgeldkasse, mit der sie die laufenden Geschäfte des Chores managt. Das Barvermögen ist überschaubar.

Schriftführerin Ingrid van Beek stellte fest, dass der Verein über 55 Mitglieder verfügt, von denen 14 aktiv im Chor singen, die im letzten Jahr zwölf Mal im Einsatz waren – hauptsächlich in Gottesdiensten. Neben den Auftritten wird natürlich auch der gesellige Aspekt groß geschrieben. Das zeigte sich an Ausflügen der Sängerfamilie, die im letzten Jahr in die Pfalz und ins Elsass führten. Unter anderem besuchte man die Straußenfarm in Rülzheim und das malerische Städtchen Weißenburg (Wissembourg) unmittelbar hinter dem deutschen Weintor auf Elsässer Seite.

Annelore Rhein bedankte sich beim Ehepaar Karl-Heinz und Marietta Berg, die alljährlich diese Fahrten organisierten. Berg stellte daraufhin gleich das Ziel für den Ausflug in diesem Jahr vor, der am 31. August stattfinden soll. Ziel ist Frankfurt mit seiner neu errichteten Altstadt, ein Abstecher geht nach Oberursel und den nahegelegenen Taunus nebst Saalburg, Hessenpark und Feldberg. Den Abschluss macht die Reisegruppe dann in einer zünftigen Apfelweinkneipe in Sachsenhausen. Chorleiter Ronald Ehret gab die Termine für das laufende Jahr bekannt, die hauptsächlich auf die großen Feiertage fallen. Höhepunkt wird hierbei wieder der Reformationsgottesdienst am 31. Oktober sein. Ehret sieht den Chor nach wie vor trotz der schwinden Mitgliederzahl gut aufgestellt. Verstärkt will er zu gewissen Anlässen, wie Osternacht oder Weihnachten, die Jugend in die musikalische Gestaltung mit einbauen.

Mehr Sorgen bereiten ihm die Planungen, die mit der Umgestaltung des Gemeindezentrums durch den Kita-Ausbau verbunden sind. „Sofern es noch Planungen sind“, konstatierte der Chorleiter. Denn Berichten aus der Presse nach scheinen vollendete Tatsachen bereits beschlossen. „Inwieweit das unsere Arbeit im Chor auch mit der Jugend beeinflussen wird, muss man abwarten“, so Ehret.

Mit einem kleinen Imbiss und einer Bildershow des letzten Ausfluges ging die Versammlung dann zu Ende. ron

