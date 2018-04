Anzeige

Neuschloss.Die Festschrift befindet sich kurz vor der Drucklegung. Autor Michael Bayer hat für den 550. Geburtstag von Neuschloß offenbar ganze Arbeit geleistet. Die Sprecherin der Bürgerkammer, Carola Biehal, äußerte sich in der jüngsten Sitzung begeistert über Form und Inhalt des Dokuments, das den jubilierenden Lampertheimer Stadtteil aus unterschiedlichen Perspektiven in Szene setzt. Autor Michael Bayer ist auch Pressesprecher der Neuschlosser Bürgerkammer.

Die Planung von Jubiläumsveranstaltungen stand ebenso auf der Tagesordnung der Kammersitzung am Donnerstagabend. Gitte Weidenauer stellte bei dieser Gelegenheit ein Konzept für ein Familienfest vor, das im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am 18. und 19. August im Wald bei Neuschloß gefeiert werden soll. An der Grillhütte versammeln sich die Bewohner des Stadtteils, um dort einen geselligen Tag zu verbringen. Auf dem Programm stehen aber auch eine Waldbegehung, ein Waldrätsel sowie Aktionen für Kinder. Die Bläserklasse des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums gibt sich ebenso die Ehre.

Offenes Bücherregal

Auf Wohlgefallen stieß in der Bürgerkammer ein Vorschlag der Jusos Ried, die in Neuschloß ein offenes Bücherregal aufstellen wollen. Eine derartige Initiative hat die Nachwuchsorganisation der SPD bereits in Hofheim realisiert. Auch im Lampertheimer Stadtpark können sich Passanten unentgeltlich mit Literatur versorgen oder im Austausch nicht mehr benötigte Bücher einstellen. Eine Diskussion gab es im Bürgergremium lediglich über den geeigneten Standort eines solchen Regals. Die Mehrheit plädierte für den Ahornplatz, andere bevorzugten den Kinderspielplatz am Waldrand.