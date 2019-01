Vorfreude auf Matschplatz und Go-Kart-Strecke

Lampertheim.„Die Kita am Graben ist das Beste, was wir in der Straße haben“, singen die Jungen und Mädchen der evangelischen Kindertagesstätte (Kita) „Am Graben“ gerne. „Und wir arbeiten daran, dass es auch so bleibt“, sagt Pfarrerin Sabine Sauerwein. Seit 2016 saniert die Lukasgemeinde die über 50 Jahre alte Einrichtung mit 95 Kindern umfassend. Unterstützung dafür kommt nun vom Bund und der Stadt.

Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz übergab gestern einen Förderbescheid des Bundes über 56 529 Euro. Auch Lampertheims Erster Stadtrat Jens Klingler sagte zusätzlich zu den bisherigen 30 000 Euro weitere 15 000 Euro für das Außengelände zu.

Die Wände sind gestrichen, die Böden saniert, und auch neue Spielgeräte sind schon da. Von innen erstrahlt die Kita in neuem Glanz. So konnten die Kinder der Vize-Landrätin bei der Übergabe stolz zeigen, was von Teilen des Geldes schon alles angeschafft wurde. Käfer und Bienen etwa, auf denen man wunderbar durch den Turnraum flitzen kann. „Es ist viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren“, freute sich Sabine Sauerwein. Sie nahm den Förderbescheid gemeinsam mit Kita-Leiterin Sandra Ulmer und Kirchenvorstandsmitglied Klaus Kuczinski entgegen. Gleichzeitig betonte die Geistliche, man habe keineswegs „Luxus angeschafft, sondern nur Dinge, die nötig waren“. Kuczinski, der sich als Bauausschuss-Vorsitzender des Projekts angenommen hat, bestätigte das. Viel Geld sei etwa in die Einhaltung neuer Standards geflossen – auch um Gefahrenquellen für Kinder auszuschließen.

„Wir haben Akustikplatten zur Verringerung von Nachhall in alle vier Gruppenräume und den Turnraum eingebaut. Alle Türen wurden mit Fingerklemmschutz ausgestattet“, berichtete Kirchenvorstandsmitglied Kuczinski. Im Garten sollen an den Spielgeräten neue Fallschutzplatten angebracht werden, auch Vorschriften für Treppen müssten umgesetzt werden. Dazu wurden alle Räume grundlegend modernisiert und neue Möbel wie ein Wickeltisch mit ausziehbarer Treppe gekauft.

Weil nun die Sanierung des Außenbereichs ansteht, kommen die Fördergelder genau richtig. Die Maßnahmen sollen schon bald beginnen und möglichst bis 2021 abgeschlossen sein. Im Garten plant die Kita eine Go-Kart-Strecke und eine Matschanlage. „Als Kirchengemeinde allein könnten wir das nicht leisten“, verdeutlichte Pfarrerin Sauerwein. Besonderer Dank der Beteiligten ging an Sabrina Wiegand-Schläfer vom Bergsträßer Jugendamt, die in Zusammenarbeit mit Stadt und Kita die Fördermöglichkeiten ausgelotet hat.

„Wir versuchen immer, möglichst viele Fördergelder für unseren Landkreis abzurufen“, so Stolz. Der Vorteil am Bundesprogramm „Investitionsprogramm 2017 bis 2020 zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen bis zum Schuleintritt“: Kitas können wie in diesem Fall Mittel auch nach Start der Maßnahmen anfordern. Das sei umso wertvoller, weil der Kreis Bergstraße den höchsten Kinderzuwachs in ganz Hessen habe.

