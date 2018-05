Vorfreude auf Sportereignis

Anzeige

Der Zweite Vorsitzende der Lampertheimer Lebensretter kennt sich mit seinem Boot bestens aus – daher weiß er auch, wie kostspielig das Ganze ist. Das Boot selbst sei zwar nicht aus dem EWR-Sponsoring finanziert, aber rund um das essenzielle Gefährt könne man durch die Gelder wichtiges Equipment bezahlen. „Allein der Sprit kostet dafür jährlich zwei- bis dreitausend Euro“, pflichtete die Vorsitzende Susanne Hanselmann bei.

Deshalb ist die DLRG dankbar für die Unterstützung beim 23. Triathlon. Schon jetzt gebe es über 250 Anmeldungen für das Event am 24. Juni. „So viele hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nie“, berichtete Hanselmann und vermutet, dass es an den neu eingeführten, gestaffelten Preisen liegt. Je später eine Anmeldung erfolgt, desto teurer wird der Start. Das sei auch bei anderen Triathlons üblich. Erstmals sind in diesem Jahr Nachmeldungen gegen einen Aufpreis von zehn Euro am Veranstaltungstag vor Ort möglich.

Dass es am Ende mehr als die 484 Starter aus dem Vorjahr werden, glaubt Hanselmann indes nicht: „Wir erwarten wegen der beginnenden Ferien etwas weniger Starter im Schüler- und Jugendbereich, vor allem bei Schulklassen und AGs.“ Dass es einmal mehr ein erfolgreicher und unfallfreier Triathlon wird, davon sind sie überzeugt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.05.2018