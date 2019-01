Vorschläge bis 18. März

Lampertheim.Bürgermeister Gottfried Störmer will seiner ersten Wahlperiode eine zweite folgen lassen. Er stellt sich am Sonntag, 26. Mai, zur Wahl. Bei einer Stichwahl würden die Wahlurnen zwei Wochen später, also am 16. Juni, noch einmal geöffnet. Störmers erste Amtszeit läuft Ende November aus. Vor sechs Jahren musste er in einer Stichwahl gegen seinen damaligen Herausforderer Jens Klingler antreten.

Weitere Wahlvorschläge können bis 18. März, 18 Uhr, schriftlich im Wahlbüro, Domgasse 2, Haus am Römer, zweites Obergeschoss, Zimmer 208, eingereicht werden, wie die Stadtverwaltung in einer Amtlichen Bekanntmachung mitteilt. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 90 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, was der doppelten Zahl der im Stadtparlament vertretenen Abgeordneten entspricht. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019