Vorschläge erwünscht

Lampertheim.Bürgermeister Gottfried Störmer ruft alle Lampertheimer auf, sich an der Erarbeitung eines Radverkehrskonzept für den Kreis Bergstraße aktiv zu beteiligen. Der Kreis will die Fahrradinfrastruktur verbessern. Netzlücken, Gefahrenstellen und sonstige Mängel sollen ermittelt werden, um anschließend Lösungsvorschläge für die Verbesserungen erarbeiten zu können. Bürger können dem Kreis ihre Erfahrungen und Probleme hinsichtlich des Radverkehrs im Kreisgebiet mitteilen. Kritik und Anregungen sollen dann in die Planung einfließen.

Auf der Homepage www.radforum-bergstrasse.de kann jeder bis 31. März fehlende Radverkehrsverbindungen einzeichnen, bestehende Radverkehrsverbindungen kommentieren sowie Gefahrenstellen melden. Relevant seien vor allem außerörtliche Verbindungen zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises und die Verbindungen in die benachbarten Kreise, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. swa

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019