Vorsicht bei Wildwechsel

Hüttenfeld/Viernheim.Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am Samstagabend Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße zwischen Viernheim und Hüttenfeld durchgeführt. Auf dieser Strecke gilt – insbesondere wegen des Wildwechsels – am Abend ab 21 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 Stundenkilometern. Zwei Verkehrsteilnehmer hielten sich während der Kontrollen nicht an die Vorschrift, teilte die Polizei gestern mit. Bei einem Autofahrer wurde eine Geschwindigkeit von 87 Stundenkilometern gemessen. Das Schnellfahren wird mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet.

Die Beamten weisen wiederholt darauf hin, dass die Geschwindigkeit auf dieser Strecke zum Schutz der Tiere, die die Fahrbahn kreuzen, und der Autofahrer eingerichtet wurde. Zur Reduzierung der Wildunfälle bitten sie die Verkehrsteilnehmer dringend, die Geschwindigkeitsreduzierung einzuhalten. pol/red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019