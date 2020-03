Vorsitzende machen Mut

Lampertheim.Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So hatte der St. Andreas-Kirchenchor für Freitag zur Mitgliederversammlung eingeladen, doch kurz zuvor erreichte den Vorstand die Nachricht des Bistums Mainz, dass alle öffentlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres ausgesetzt sind.

Da schon viele Sänger gekommen waren, entschied der Vorstand, die Versammlung in komprimierter Form ablaufen zu lassen. Vorsitzender Paul Sommer schlug vor, den kompletten Vorstand in seiner bisherigen Zusammensetzung für ein weiteres Jahr zu wählen, was von den Sängern einstimmig gebilligt wurde. Auch die Aussetzung des Singstundenbetriebs für zunächst drei Wochen wurde von allen gutgeheißen.

Heiner Weppelmann verlas dann den Jahresbericht. So besteht der Chor zurzeit aus 19 Aktiven, die an 37 Proben teilnahmen. Der Singstundenbesuch sei damit im Vergleich zu den Vorjahren konstant geblieben. Zahlreiche Auftritte rundeten die gesanglichen Aktivitäten des Kirchenchors ab. So wurde in der Kirche zehnmal gesungen, dazu kamen elf Auftritte im außerkirchlichen Bereich, berichtete Weppelmann. So auch im Bonhoefferhaus oder im Altenheim, sehr zur Freude der Bewohner.

Die Freizeitgestaltung kam ebenfalls nicht zu kurz. Grillfest bei den Pfadfindern mit gesanglicher Unterhaltung, Stiftungsfest und der Advendskaffee trugen zum Zusammenhalt der Mitglieder bei.

Abschließend bedauerte Weppelmann, dass der Chor bei doch einigen wichtigen Ereignissen in der Kirchengemeinde nicht präsent war. Der Jahresausflug habe 2019 mangels Beteiligung ebenfalls entfallen müssen. Gründe dafür sieht er vor allem in der Altersstruktur des Vereins. Trotzdem, so appellierte Weppelmann, solle man den Mut nicht verlieren. Er hoffe, dass man sich in diesem Jahr wieder stärker engagieren kann.

Auch Rechner Charly Hartnagel gab nur einen kurzen Abriss der Kassenlage. Insgesamt schloss der Verein zum Jahresende mit einem Fehlbetrag ab, der aber durch Rücklagen ausgeglichen werden konnte.

Der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) ist mit dem Kirchenchor schon über Jahre freundschaftlich verbunden. So richtete die Vorsitzende Birgit Steube ein Grußwort an die Mitglieder und machte Mut für die Zukunft. „Auch eine kleinere Singgemeinschaft kann Leistung bringen“, sagte Steube aufmunternd. Sie versprach auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit zwischen ihrem Verein und dem Kirchenchor.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020