Vorstand der Sänger neu gewählt

Anzeige

Lampertheim.Anlässlich des Chorgeburtstages am Sonntag, 17. Juni, schaut der Chor Ephata auf das Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Bereits jetzt blickt Ephata auf ein produktives und stimmungsvolles erstes Halbjahr. Mit den Auftritten am Palmsonntag und den beiden Kinderchorprojekten ist dem Chor unter der Leitung von Maria Karb ein guter Start ins Jahr gelungen. Die Proben sind in vollem Gange und zu den jährlichen Terminen haben sich vor allem im Herbst und Winter viele größere und spannende Auftritte angesammelt. Der nächste große Auftritt für den Chor findet am Sonntag, 17. Juni, statt. Bereits zum 13. Mal jährt sich der Zusammenschluss junger Sänger, die den Chor 2005 gründeten. Traditionell wird der Geburtstag von Ephata mit einem Gottesdienst in der Lampertheimer Kirche Mariä Verkündigung um 10.30 Uhr begangen. Im Anschluss an den vom Chor musikalisch gestalteten Gottesdienst feiern die Mitglieder und Angehörigen im Pfarrgarten der Gemeinde mit einem internen Grillfest das langjährige Bestehen des Vereins und die großen und kleinen Erfolge in musikalischer, aber auch vereinsorganisatorischer Hinsicht.

Zum 550-jährigen Bestehen des Ortsteil Neuschloß wird der Chor den Gottesdienst im Innenhof des Schlosses musikalisch gestalten. Am 19. August freut sich Ephata, im Rahmen der Feierlichkeiten aufzutreten. Im September, 15. und 16., findet das Probewochenende des Chores an der Saarschleife statt, bei dem neben einem Auftritt in der örtlichen Kirche und einer Besichtigung der Gegend vor allem intensive Proben auf dem Plan stehen.