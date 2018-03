Vorstand für Vogelpark verzweifelt gesucht

Anzeige

LAMPERTHEIM.Mit angespannten Mienen sitzen 20 Mitglieder des AZ-Vogelparks im halbrunden Stuhlkreis im Vereinsheim. Die Arme sind verschränkt, die Lage ernst. „Es fehlt nicht an Geld, sondern an Menschen“, bringt es ein Mitglied auf den Punkt. Das Problem des Vereins ist schnell gefunden, doch lässt es sich auch lösen? Und wie soll sich der Verein in der Zukunft ausrichten?

Um diese Fragen zu klären, richten sich die Blicke auf den Mann in der Mitte des Stuhlkreises. Harald Hofmann ist professioneller Dialog-Coach. Am Samstag war er in den Böllenruthen zu Gast und erarbeitete gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern eine Zukunftsvision. Seit über 15 Jahren ist der Viernheimer als Konfliktlöser unterwegs, spricht normalerweise bei Wirtschaftsunternehmen. Im Rahmen von „Weiterbildung Ehrenamt“ bietet aber auch das Bergsträßer Städtebündnis aus Lampertheim, Viernheim, Lorsch, Heppenheim und Bensheim Vereinen Workshops mit ihm an.

Kostenloses Angebot

Der AZ-Vogelpark ist der erste Verein, der in diesem Jahr unter dem Motto „Futter für die Zukunft“ auf das kostenlose Angebot zurückgreift. Denn die Zukunft des Vereins ist ungewiss.