Vorstand plant Auftritte ab Juni

Lampertheim.Der Lampertheimer Gospelchor Ephata traf sich zur jährlichen Mitgliederversammlung. Zunächst blickte man auf die Termine des vergangenen Jahres zurück.

Neben den vierteljährlichen Kinderchorprojekten, die wieder sehr gut besucht waren, wusste Brigitte Glaser weitere Highlights hervorzuheben. So stellte der Chor im April 2019 ein eigenes Konzert in Frankenthal auf die Beine. Die musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten fand ihren Höhepunkt zu Beginn des Jahres 2020 mit dem 15. Chorgeburtstag und einem stimmungsvollen Auftritt in der Jesuitenkirche in Mannheim.

Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands durch die Chormitglieder galt es, turnusgemäß einen neuen Vorstand zu wählen. Aufgrund der Niederlegung der Mandate der beiden Schriftführer sowie der Neuorganisation der Pressearbeit ergaben sich leichte Veränderungen in der Besetzung des Vorstands. Wiedergewählt in ihren bisherigen Ämtern wurden: Regina Fuxa (erste Vorsitzende), Brigitte Glaser (zweite Vorsitzende), Astrid Bräuer-Berbner (Beisitzerin), Peter Sturm (Kassenwart) und Miriam Linke (Kassenprüferin). Unterstützt werden sie künftig von Julia Van Eijk (Kassenprüferin), Ina Schollmeier (erste Schriftführerin) und Holger Kern (zweiter Schriftführer/Pressewart).

Kommende Termine vorgestellt

Chorleiterin Maria Karb gab den Anwesenden bekannt, dass es einen Workshop zur Stimmbildung für den gesamten Chor Ephata geben wird, bei dem die Sänger zugleich auch weniger bekannte Formen des Chorgesangs kennenlernen. Im Sommer steht neben der Mitwirkung beim Abiturgottesdienst am 7. Juni in der Martin-Luther-Kirche das traditionelle Vereinsgrillfest am 28. Juni an.

Am 27. September lädt der Lions Club Lampertheim zu einem besonderen Musikerlebnis ein: Der Chor Ephata wird zusammen mit dem Frankfurter Kammerchor Accentus Vocalis ein Konzert gestalten. Auch außerhalb der Region wird sich der Chor Ephata Gehör verschaffen, wenn er im November im Rahmen eines Ausflugswochenendes ein Konzert im Saarland gibt. In der Weihnachtszeit kann man den Chor beim Adventsmarkt des Lions Club sowie bei der Kinderkrippenfeier an Heiligabend erleben. Das kommende Jahr verspricht also, für die Mitglieder und Zuhörer von Ephata sehr ereignis- und abwechslungsreich zu werden. Deswegen freut sich der Vorstand über die vielen fleißigen Helfer unter den Chormitgliedern sowie die Unterstützung von Angehörigen und Freunden, die es erst möglich machen, die geplanten Aktivitäten in die Tat umzusetzen.

Engagement gewürdigt

Zum Ende der Mitgliederversammlung nutzte Peter Sturm die Gelegenheit, das besondere Engagement von Regina Fuxa zu würdigen. Sie leistet neben der Arbeit, die das Amt der Ersten Vorsitzenden per se mit sich bringt, zusätzliche, intensive Probenarbeit als Pianistin des Chores. Daher überreichte Peter Sturm ihr im Namen der Mitglieder einen Blumenstrauß sowie einen Geschenkgutschein als Zeichen des Dankes und der Anerkennung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.03.2020