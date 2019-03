Vorstand schlägt Umwandlung in Stiftung vor

Lampertheim.Der Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) Lampertheim hatte am Donnerstagabend seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Die Presse war nicht erwünscht. Stattdessen hat der WuVV gestern eine Pressemitteilung verschickt.

Der Versammlung lag ein Antrag der beiden Vorsitzenden Otto Edinger und Klaus-Dieter Henners vor. Demnach sollten die anwesenden Mitglieder beschließen, den eingetragenen, nicht gemeinnützigen Verein in eine Stiftung umzuwandeln. Die dafür erforderlichen Schritte sollten eingeleitet werden. Hintergrund für diesen Vorschlag sei, dass im kommenden Jahr wieder Vorstandswahlen anstünden. „Sollte sich kein neuer Vorstand finden, ist die Zukunft des Vereins mehr als gefährdet“, heißt es in der Pressemitteilung. Deswegen habe der Vorstand alternative Möglichkeiten bedacht und schlage nun die Umwandlung in eine Stiftung vor.

Dieser Antrag wurde laut Mitteilung „sehr kontrovers“ diskutiert. Am Ende habe der Vorstand aber den Auftrag erhalten, eine solche Umwandlung unter Mitwirkung fachkundiger Hilfe zu prüfen. Das Ergebnis dieser Recherche solle den Mitgliedern in einer außerordentlichen Versammlung mitgeteilt werden. Weiterhin wurde diskutiert, wie der Lampertheimer Weihnachtsmarkt attraktiver gestaltet werden könnte. Die Mitglieder regten auch an, dass sich der Verein stärker in die Innenstadtgestaltung einbringen sollte.

Engagement für Barrierefreiheit

Vor der Diskussion hatte der Vorsitzende Otto Edinger 2018 als eher ruhiges Jahr bilanziert. Trotzdem seien die Mitglieder bei verschiedenen, auch öffentlichen Anlässen aktiv gewesen. Die Spargelkönigin und den Bau des neuen Aussichtsturms auf dem Biedensand habe der Verein finanziell unterstützt.

Gemeinsam mit dem Behindertenbeirat der Stadt habe man ein gemeinsames Projekt angestoßen, das mittels mobiler Rampen den barrierefreien Zugang in Lampertheimer Geschäfte ermöglichen soll. WuVV-Geschäftsführer Werner Reuters stellte den Bilanzbericht vor. Der Verein stehe finanziell auf einer soliden Basis, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. red/swa

