Vorstandsteam wiedergewählt

NEUSCHLOß.„Eigentlich läuft alles wie am Schnürchen“, resümierten die Mitglieder des Sportclub Kurpfalz Neuschloß nach der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend. Stabile Mitgliederzahlen, ein ordentlicher Gewinn im Jahr 2017 und gut besuchte Kurse. Kein Wunder also, dass der bisherige achtköpfige Vorstand um die Vorsitzende Christine Kotschner-Klein ohne Gegenstimmen in seinen Ämtern bestätigt wurde. Mit neuen Ideen von außen soll Anne Kleinsteuber den Vorstand in den kommenden zwei Jahren unterstützen, dafür schufen die Verantwortlichen das Amt eines Beisitzers.

Breites Angebot für Jung und Alt

Einzig über den dürftige Mitgliederandrang zur turnusgemäßen Jahreshauptversammlung im Bürgersaal am Ahornplatz klagte die Vorsitzende. Der Verein, der mit Gymnastik-, Turn- und auch asiatischen Sportarten wie Tai-Chi und Qi-Gong ein breites Angebot für Jung und Alt anbietet, blickte in der Sitzung auf das Jubiläumsjahr 2017 zurück. Mit einem großen Grillfest bei den Naturfreunden feierte der 1987 gegründete Verein sein 30-jähriges Bestehen. Daneben hat der Verein zum dritten Mal mit einem Sackhüpf-Angebot an der Kinderolympiade und mit einem Stand am Neuschlößer Weihnachtsmarkt teilgenommen.

Durch den runden Geburtstag habe es im abgelaufenen Jahr zahlreiche Jubilare gegeben, wie Kotschner-Klein berichtete. Bei insgesamt 93 Mitgliedern (81 Erwachsene, zwölf Kinder) habe der Vorstand zur Weihnachtsfeier 21 Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt, zehn feierten als Gründungsmitglieder gar die 30-jährige Mitgliedschaft. „Unser Mitgliederstand pendelt seit Jahren stabil um die 90“, war die Vorsitzende zufrieden.