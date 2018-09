Vortrag über Depressionen

Lampertheim.Der Seniorenbeirat der Stadt Lampertheim freut sich, am Dienstag, 11. September, um 15 Uhr Jutta Weikel in der Begegnungsstätte Alte Schule begrüßen zu können. Weikel wird die von ihr oberärztlich geleitete Vitos Psychiatrische Tagesklinik in Lampertheim, eine Anfang des Jahres eröffnete Außenstelle der Vitos Klinik Heppenheim, vorstellen und über das Thema „Depression im Alter“ referieren. Durch die Tagesklinik wird die nervenärztliche Versorgung für das Ried abgedeckt. Weikel verdeutlicht den Unterschied zwischen der Tagesklinik und der Ambulanz mit ihren jeweiligen Aufgabenfeldern.

Im Anschluss widmet sie sich dem Thema „Depressionen im Alter“ mit den Erkennungsmerkmalen, Risiken und Auslösern, besonderen Merkmalen im Alter, Abgrenzung zum Krankheitsbild Demenz, sowie Möglichkeiten der Behandlung. Eine offene Fragerunde im Anschluss ist erwünscht. Alle Interessierten sind willkommen. Der Cafeteriabetrieb beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee- und Kuchenbewirtung und endet um 16.30 Uhr. red

