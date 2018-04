Anzeige

Lampertheim.Der Kiwanis Club Lampertheim lädt am Mittwoch, 11. April, 19 Uhr, zum Vortrag „Was hat die Leber mit dem Herzinfarkt und Diabetes zu tun?“ mit Karl-Wilhelm Klingler ins Restaurant Paradies in Lampertheim ein. Der Beitrag richtet sich an Diabetiker und alle, die es nicht werden wollen und keinen Herzinfarkt erleiden möchten. Der Eintritt ist frei.

Die Leber ist die Zentrale unseres Stoffwechsels. Jeder Dritte leidet laut Pressemitteilung unter einer sogenannten Fettleber. Sie ist die häufigste chronische Lebererkrankung. Das Problem: Die Leber leidet still. Viele wissen also nicht, dass sie unter einer Fettleber leiden. Die Fettleber ist Auslöser vieler weiterer Erkrankungen, so auch von Diabetes.

Laut aktuellem Diabetes-Gesundheitsbericht nehmen die Diabetes-Erkrankungen in Deutschland fortlaufend zu. Aktuell seien in Deutschland mehr als sechs Millionen Menschen davon betroffen, heißt es weiter. Jährlich kämen etwa 300 000 hinzu. Bei den meisten von ihnen bestehe ein Typ-2-Diabetes, der noch vor wenigen Jahren als „Alters-Diabetes“ oder „Alters-Zucker“ bezeichnet worden sei. Diese Bezeichnungen seien heutzutage jedoch nicht mehr zutreffend, da in zunehmendem Maße auch jüngere Menschen und sogar Kinder und Jugendliche davon betroffen seien.