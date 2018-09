Vortrag über Ernährung

Lampertheim.Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) Mariä Verkündigung lädt für Samstag, 29. September, 9 Uhr, zum Frauenfrühstück ins Jugendheim in der Hagenstraße ein. Die KFD möchte Veränderungen im Verband, in der Kommune und in der Kirche anstoßen. Ziel ist es, durch ein überlegtes Ernährungs- und Einkaufsverhalten für ein gerechtes, schöpfungsfreundliches und nachhaltiges Handeln zu sorgen. Referentin Irene Burkert ist Delegierte des KFD-Diözesanverbandes Mainz im ständigen Ausschuss „Hauswirtschaft und Verbraucherfragen“ des Bundesverbandes. Das Frühstücksteam der KFD Lampertheim bittet um Anmeldungen bei Brigitte Hartnagel, Telefon 06206/5 33 32. Die Kosten betragen acht Euro. red

