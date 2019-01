Vortrag über Kaiser Karl V.

Lampertheim.Der Evangelische Bund, Gemeindegruppe Lampertheim, lädt zu seinem traditionellen Luther-Nachmittag am Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr, ins Lampertheimer Martin-Luther-Haus. Referent ist der Vorsitzende des Evangelischen Bundes Hessen, Pfarrer Matthias Ullrich. Nach der Begrüßung und einer kurzer Andacht spricht er zum Thema „Kaiser Karl V. und seine Bedeutung für die Reformation“. Karl V. wurde 1519 – also vor 500 Jahren – zum deutschen Kaiser gewählt und war in der historischen Betrachtung einer der mächtigsten Herrscher Europas.

Matthias Ullrich wird auch einen kurzen Überblick über die aktuelle Arbeit des Evangelischen Bundes geben. Bei Kaffee und Kuchen wird der Nachmittag gegen 16.30 Uhr ausklingen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei; um eine Spende wird gebeten. red

