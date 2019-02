Vum Kroddeloch bis ins Gaasenesch

Lampertheim.Was sind eigentlich das „Kroddeloch“ und das „Gaasenescht“, wo liegen Ober- und Unterdorf und wie kam der Biedensand zu seinem Namen? Den alten Geschichten und Legenden ihrer Heimatstadt gingen rund 40 Lampertheimer mit dem Drahtesel auf den Grund. Zum Internationalen Tag der Muttersprache hatten das Stadtmarketing, die Gruppe „Lômadder Babbler“ und der Odenwaldklub (OWK) zu einer Radwanderung auf Mundart quer durch die Spargelstadt geladen.

Diverse Zwischenstopps, eigens angebrachte Straßenschilder in der „Muddasprôch“ und Informationen von Stadtarchivar Hubert Simon machten die Tour zu einer interaktiven Reise durch die Stadtgeschichte. Von den Teilnehmern erhielten die Organisatoren viel Lob.

Beim „Kroddeloch“ wussten viele Radler noch Bescheid. Gerade unter Alteingesessenen findet der Begriff noch Verwendung. Es müsse irgendwas mit Fröschen, Wasser und Schilf zu tun haben, lautete die einhellige Meinung vor dem Tour-Start unter der Europabrücke. Das Volksmund-Stadtgebiet im Südosten Lampertheims werde etwa vom Heideweg und der Industriestraße, der Teichgasse im Norden und dem Finkenweg im Osten eingegrenzt, erklärten die Organisatoren Marius Schmidt und Karl Heinz Horstfeld zu Beginn. Tatsächlich habe es sich früher um ein niedrig gelegenes Tümpelgebiet gehandelt, in dem viele Kröten zu Hause waren. Die „offizielle“ Übersetzung ins Hochdeutsche laute deshalb „Krötenmulde“.

Schwieriger wurde es da schon beim „Gaasenescht“. „Ausgeschenkt wird da schon lang nicht mehr“, wusste ein Lampertheimer. Die gleichnamige Gaststätte gibt es nicht mehr, das „Gaasenescht“ ist heute die Rheinstraße in Stadionnähe. Auch den Name konnte sich noch mancher Pedalritter von „Geiß“ (Ziege) und „Nest“ ableiten. Für eine genauere Erklärung mussten sich die Teilnehmer aber bis zum Altrheinparkplatz gedulden, wo der Begriff seinen Ursprung hat.

Besondere Straßenschilder

Vorher ging es vom „Kroddeloch“ über die Industrie- und Neuschloßstraße in die Innenstadt. Das Stadtmarketing hatte mehr als ein Dutzend besonderer Straßenschilder unter den offiziellen anbringen lassen. So wurde etwa aus der Römerstraße die „Reemaschdrooß“, aus Wilhelmstraße „Willemschdrooß“. Dauerhaft könnten die Schilder aber zum Bedauern der Mundartfreunde wegen verkehrsrechtlicher Vorschriften nicht hängen bleiben. Dirk Dewald, City- und Eventmanager, hofft aber, dass sich die Veranstaltung etabliert und die Schilder jedes Jahr angebracht werden können.

Zu den Straßen und markanten Punkten hatten Schmidt und Horstfeld Informationen parat. Auch die Teilnehmer konnten ihr Wissen einbringen. Die Kaiserschdrooß sei früher die Middelgass gewesen, so ein Teilnehmer. Ins Reich der Legenden begab sich die Gruppe am Biedensand. Eine vage Theorie leitet den Namen von „Bodo“ ab, dem ein Teil des Naturschutzgebietes gehört haben soll. Abenteuerlicher mutet die Legende des „Welche Loch“ an. Die stamme vom Schiffer Johann Welsch, soweit bestand Einigkeit.

Dort soll sich auch Bischofsheim befunden haben. Gemeinsam mit Fischerhausen und Kleffsweiler sei das einer von drei Weilern um Lampertheim gewesen. Alle drei fielen Hochwassern zum Opfer, die Bewohner von Bischofsheim sollen sich mit ihren „Gaasen“ – Rindvieh besaßen sie keines – in Lampertheim niedergelassen haben. Das „Gaasenescht“ war geboren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019