Mit schöner Regelmäßigkeit werden Statistiken ausgewertet, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der wachsende Eindruck von Defiziten in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sich nicht bestätigen lasse – und demnach einer Täuschung unterliege. Als ob allein Zahlen die Wahrheit sprächen. Doch die Statistiken erfassen die Probleme eben erst, nachdem sie aufgetreten sind. Sie sagen also nichts über ihre Entstehung aus.

Genau diese Entwicklung aber ist es, die in der Bevölkerung für eine wachsende Unruhe sorgt. Es ist nicht erst der kriminelle Akt – der Autodiebstahl, der Hauseinbruch, der Drogendeal –, sondern es ist die Verrohung von Sitten und die Enthemmung von Verhaltensweisen, die ein Milieu erzeugen, in dem die Schwelle zum Gesetzesübertritt immer tiefer sinkt. Fassungslos muss man zur Kenntnis nehmen, wie es immer mehr Menschen gerade im öffentlichen Raum an gutem Benehmen fehlen lassen – bis hin zu Rüpeleien, Rempeleien und Schlimmerem.

Solches wird nicht immer aktenkundig und taucht deswegen in keiner Kriminalstatistik auf. Doch es trägt zum Bild einer öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei, das schon längst nicht mehr als heil bezeichnet zu werden verdient. Einmal mehr scheint die Antwort auf solche Entwicklungen die Kommune selbst geben zu müssen, nachdem sich dieses Land eine nur mäßig ausgerüstete Polizei leisten zu können meint. Der kommunale Personalaufwand wird Geld kosten; doch auf einen gesellschaftlichen Wandel, der Tugenden wie Rücksichtnahme und Höflichkeit wiederentdeckt, wird man wohl umsonst hoffen.