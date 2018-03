Wachstum als Ziel

Anzeige

Die Bevölkerungsprognosen sagen auch für Lampertheim einen Schrumpfungsprozess voraus. So werden hier künftig mehr alte als junge Menschen leben. Dennoch verbucht Bürgermeister Gottfried Störmer die jüngsten Wachstumsraten ausschließlich positiv. Lampertheim wächst – und es kann weiter wachsen, selbst gegen alle Prognosen. Dann nämlich, wenn es gelingt, die Stadt attraktiv zu machen, vor allem für Junge und junge Familien.

Gleichzeitig wird die Gruppe der älteren Mitbürger in Lampertheim immer mehr an Bedeutung gewinnen. Während es also zum einen darum gehen muss, ansiedlungswillige Familien mit einer gut ausgebauten Infrastruktur zu locken, sind die Senioren auf den Ausbau der Daseinsvorsorge angewiesen. Noch kann sich Lampertheim über Bevölkerungswachstum freuen; doch je stärker sich der demografische Trend durchsetzen wird, umso größer werden die Anstrengungen sein müssen, um die Statistik zu widerlegen.

Deshalb braucht es strategische Weitsicht und ein intensiviertes Bemühen, den Erhalt und den Ausbau der städtischen Infrastruktur an die Belange der Zukunft anzupassen. Die Zeit scheint mit dem soeben begonnenen Stadtumbau günstig, um ein kommunales Demografiemanagement zu begründen. Andere Städte haben Demografiebeauftragte; warum sollte man in Lampertheim warten, bis der statistische Druck so groß ist, dass er kaum mehr Entscheidungsspielräume lässt?