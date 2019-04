Wanderer mit Zukunftsplänen

Lampertheim.Über Langeweile dürften sich die Mitglieder und Freunde des Odenwaldklubs im Jahresverlauf nicht beschweren. Einen prall gefüllten Terminkalender, der aktuell bis November reicht, stellte das Vorstandsmitglied Marius Schmidt vor. Wanderungen, Ausflüge und Feste wechseln sich dabei ab.

Fest eingeplant ist der Ausflug nach Heidelberg am 2. Juni mit Hafenfahrt und Schleusenbesichtigung. Einen ebenfalls interessanten Ausflug wird es am 4. September geben: Erst geht es zum Frankfurter Flughafen mit Fahrt über das Rollfeld und einem Vortrag, abschließend geht es auf die Besucherterrasse, wo Starts und Landungen beobachtet werden können. Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Karin Hartmann wird am Nachmittag der Hessische Landtag in Wiesbaden besucht. In das Vereinsheim wird am 25. Oktober zur Weinprobe eingeladen. Die Deutsche Weinprinzessin Charlotte Freiberger hat ihr Kommen zugesagt und wird das Wissen um den Rebensaft bereichern. „Am 7. Dezember werden wir den Weihnachtsmarkt in Michelstadt besuchen“, berichtet Schmidt weiter. Interessenten an den einzelnen Ausflügen können sich bei Horst Schmidt anmelden. Dazu kommen die regelmäßigen Wanderungen, Radtouren oder Festivitäten wie Pappel- oder Herbstfest. Alleine 25 geführte Wanderungen gehören zum festen Programm.

Auch die Hundertjahrfeier 2021 beschäftigt den Vorstand. So gibt es Überlegungen, den Gedenkstein an der Grillhütte zu erneuern oder die Verwendung der Hütte an der Autobahnüberführung zu überdenken. Mit Sicherheit gibt es außer der Akademischen Feier eine Kulturveranstaltung sowie eine Wanderung unter dem Motto „Auf den Spuren der Altvorderen“, umreißt Marius Schmidt die Pläne. sto

