Lampertheim.Die Grüne Jugend Bergstraße lädt am Montag, 6. August, um 18.30 Uhr zu einer Lama-Wanderung ein. Treffpunkt ist das Restaurant Gartenklause (In den Gärten 27), von dem aus die Lama-Weide fußläufig erreichbar ist. Auch in diesem Jahr wird die Agrarwissenschaftlerin Marion Lemahieu ihre drei Woll-Lamas Harry, Bob und Nelson im Rahmen eines Spaziergangs vorstellen und Wissenswertes über die Haltung der Tiere erzählen.

Mit dabei sein werden Nele Siedenburg, Sprecherin der Grünen Jugend Hessen, und Lea Wreesmann aus dem Landesvorstand. Im Anschluss gibt es einen Austausch mit Interessierten über grüne Themen.