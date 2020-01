Wanderung um eine Woche verschoben

Lampertheim.Die ursprünglich für Samstag, 11. Januar, geplante Veranstaltung „Naturerleben im Winter für Kids“ der „Geopark-vor-Ort-Begleiter“ aus Lampertheim wird um eine Woche verschoben. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitgeteilt haben, startet die Veranstaltung nun am Samstag, 18. Januar, um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist die Infotafel an der Brücke zum Biedensand.

Bei dem Treffen können Kinder und Eltern das winterliche Naturschutzgebiet spielerisch und mit allen Sinnen entdecken. Die Kosten betragen den Veranstaltern zufolge 4,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Familien mit mindestens zwei Kindern zahlen 8,70 Euro.

Um eine Anmeldung unter der Rufnummer 06206/37 28 oder per E-Mail (gvo.ah-lampertheim@t-online.de) wird gebeten. Bei Regen und Sturmwarnung entfällt die Veranstaltung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.01.2020