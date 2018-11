Warnung vor „altbekannten Mustern“

Kränze wurden am früheren Standort der Synagoge aufgestellt. © ksm

LAMPERTHEIM.Rund 150 Menschen haben am Freitagabend am Standort der ehemaligen Synagoge in der Römerstraße den Opfern der Novemberpogrome 1938 gedacht. In der Nacht vom 9. auf 10. November wurden vor 80 Jahren jüdische Gotteshäuser von SS- und SA-Schlägertrupps geschändet und zerstört, Geschäfte verwüstet, Menschen wegen ihres Glaubens erniedrigt, in Konzentrationslager verschleppt und getötet. Es war eine der dunkelsten Stunden Deutschlands, die als Reichspogromnacht in die Geschichte einging. Sie markierte den Übergang von der Diskriminierung hin zur systematischen Verfolgung der Juden und zum Holocaust. Auch in Lampertheim brannte am 10. November die Synagoge, ein wütender Mob attackierte auch hier jüdische Mitmenschen brutal.

Heute erinnert hinter dem Parkhaus Wilhelmstraße nur noch eine Tafel an die Synagoge, die von 1851 bis 1938 dort stand. An jener Stelle gestalteten Stadt, DGB-Ortsverband und Schüler des Lessing-Gymnasiums (LGL) gemeinsam die Gedenkstunde – und fühlten sich durch wiederaufkeimenden Antisemitismus und Ausgrenzung an die Vergangenheit erinnert. Bürgermeister Gottfried Störmer warnte in seiner Rede eindringlich vor dem Vergessen, vor „altbekannten Mustern“.

„Die Überlebenden“, so Störmer, „können nicht vergessen. Und wir wollen nicht vergessen“. Die Schandtaten im November 1938 seien nicht im Geheimen, sondern auf offener Straße weithin hör- und sichtbar verübt worden. Viele Deutsche hätten mit Beklommenheit oder Entsetzen reagiert, die allermeisten geschwiegen und weggesehen. Störmer stellte nicht den Rückblick, sondern die Konsequenzen für die Gegenwart in den Mittelpunkt seiner Rede. So wurde es ein flammender Appell für Toleranz und Menschlichkeit – und gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und politische Parteien, die sich davon nicht eindeutig distanzieren.

Antisemitische Vorurteile seien auch 80 Jahre nach der Reichspogromnacht noch bis in die Mitte der Gesellschaft verbreitet, Ausgrenzung und Übergriffe auf Juden und Andersdenkende noch immer nicht überwunden. Störmer nannte das eine „beschämende, traurige Wahrheit“. Gedenken heiße auch, für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Freiheit einzutreten. Das Stadtoberhaupt forderte auf, sich klar gegen Antisemitismus zu positionieren.

Störmer wandte sich energisch an die Bürger und warnte, mit Protestwahlen Parteien zu stärken, die „Antisemitismus propagieren“, sich „gegen den jüdischen Glauben bekennen“ oder deren Position dazu nicht eindeutig ist. Das halte er für brandgefährlich. „Wer die NS-Zeit als einen Vogelschiss der Geschichte abtut, spielt denen in die Karten, die diese Gräuel verharmlosen oder gar leugnen. Solchen Menschen und Organisationen dürfen wir nicht folgen“, rief er den Menschen zu und erhielt dafür spontan Applaus.

Der Bürgermeister erinnerte aber auch an den Mauerfall am 9. November 1989, was das Datum für die Deutschen auch zu einem Tag der Freude mache. „Beide Daten machen deutlich, dass sich Freiheit, Demokratie und Mitmenschlichkeit nicht von allein durchsetzen“, so Störmer. Dafür brauche es aufrechte Bürger. Neunt- und Zehntklässler des LGL gestalteten die Gedenkstunde mit. Zu den Klängen von Saxofon, Querflöte und Xylofon legten sie Rosen ab und zündeten Kerzen an. Sie verlasen die Chronologie der Repressionen und Erinnerungstexte an das Warschauer Ghetto.

