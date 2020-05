Warten hat ein Ende

Lampertheim.Auch für die Fußballer des TV Lampertheim hat das Warten ein Ende: Der Verein nimmt das Training wieder auf. Der Neustart in das Gruppentraining der Fußballabteilung ist aufgrund des Coronavirus allerdings nur unter Einhaltung spezieller Regeln möglich, wie Jugendleiter Martin Schneider erklärt: Training in Kleingruppen mit jeweils bis zu fünf bis sieben Spielern und außerdem mit mindestens zwei Metern Abstand. Es dürfen nicht mehr als 20 Spieler gleichzeitig auf dem Sportplatz trainieren. Der Ball darf nicht mit den Händen oder den Kopf gespielt werden. Außerdem muss das Training kontaktfrei ohne Wettkampfsimulation und Spiele gestaltet werden.

„Diese ungewohnte Situation bringt viele Herausforderungen mit sich, die allerdings zum Schutz der Gesundheit für Trainer und Spieler absolut notwendig sind“, so Schneider. „Mit den vielfältigen Maßnahmen soll das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten werden“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Hofmann. In Abstimmung mit allen Verantwortlichen der Fussballabteilung wurde ein Konzept auf Grundlage der Vorgaben des Hessischen Fußballverbandes (HFV) und der hessischen Verordnung entwickelt. Alle Beteiligten des Trainingsbetriebs stimmen damit den Hygiene- und Abstandsregelungen zu.

Unter diesen Voraussetzungen dürfen die Hobbysportler nach einem Erlass des HFV wieder trainieren. Die D- bis A-Jugendlichen machen den Beginn. Jede Mannschaft darf einmal in der Woche für eine Stunde trainieren. Wenn es gut läuft, dürfen weitere Mannschaften ins Training einsteigen. Die Jugendlichen und ihre Eltern können frei entscheiden, ob sie am Training teilnehmen oder nicht. „Durch das Training in Kleingruppen wird das Training nun intensiver, dennoch ist die Freude groß, wieder auf den Sportplatz gehen zu können“, freut sich Jugendleiter Martin Schneider auf den Neustart. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.05.2020