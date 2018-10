Hofheim.„Was e Theater“ heißt es am Wochenende gleich zweimal im Hofheimer Bürgerhaus. Um 19 Uhr feiert die Theatergruppe „Die Krautstorze“ am heutigen Samstag, 27. Oktober, die Premiere ihres neuen Dreiakters. In den vergangenen Wochen lief die Probenarbeit der Darsteller auf Hochtouren, um für die vier anstehenden Vorstellungen gewappnet zu sein. Mit viel Elan waren alle bei der Sache, wie die erste Vorsitzende Miriam Gorniotzek bestätigte. Immerhin musste die Theatergruppe im vergangenen Jahr wegen des Bürgerhausumbaus eine unfreiwillige Pause in Kauf nehmen.

Die Besucher dürfen sich auf bekannte Darsteller der Gruppe wie Armin Tremmel, die neue erste Vorsitzende Miriam Gorniotzek, Ute Timme, Martina Vock, die ehemalige Vorsitzende Petra Bickelhaupt, Jürgen Hofmeister und Christian Jänchen freuen. Robin Vollhardt gibt sein Debüt auf der Bühne. Regie führt, wie in den vergangenen Jahren gewohnt, Rudi Bickelhaupt.

Der von zwei Pausen unterbrochene Dreiakter nennt sich im Original „Alles Bauerntheater“, entstammt aus der Feder von Erich Koch und ist mit reichlich Lokalkolorit versehen worden.

Karten für die Vorstellungen am 27. Oktober, Sonntag, 28. Oktober, Samstag, 3. November, und Sonntag, 4. November, gibt es für acht Euro in der Geschenkewerkstatt/Postfiliale in der Kirchstraße 2. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018