Was ist eigentlich „Bildung“?

Lampertheim.Das nächste philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton" findet am Sonntag, 3. Februar, ab 11 Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathauses, Römerstraße 104, statt. „Bildung" ist dieses Mal das Thema. Moderiert und geleitet wird das Forum von dem Philosophen Anton Schmitt.

„Bildung“ könne ursprünglich auf den lateinischen Ausdruck „cultura“ zurückgeführt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Volkshochschule Lampertheim, die das Gesprächsforum veranstaltet. Ursprünglich habe der Begriff für die Pflege des Ackers (heute noch: „Agrikultur“) gestanden. Dies habe schon damals bedeutet, den Dingen nicht einfach ihren natürlichen Lauf zu lassen, sondern bearbeitend einzugreifen. Deshalb kam es bald zum Ausdruck „cultura animi“, Kultivierung des Geistes. Das deutsche Wort Bildung gehe auf den spätmittelalterlichen Theologen und Philosophen Meister Eckhart zurück, der damit das Erlernen des Ähnlichwerdens (Abbild) mit Gott meinte.

Kanon an Kulturgütern

Bald sei mit Bildung auch die Kenntnis eines Kanons an Kulturgütern, wie etwa traditionell hoch geschätzter Leistungen in Kunst, Sprachen, Recht, Wirtschaft und Wissenschaften verbunden worden, so dass man heute ohne Weiteres jemanden, der eine Million Euro im TV-Quiz gewinnt, durchaus als gebildet bezeichnen könne. Dem widerspreche allerdings Einiges: So definiere beispielsweise Hegel Bildung allein als die Fähigkeit eines Subjekts, den Standpunkt eines Anderen einnehmen zu können. Dafür bedürfe es vor allem einer Herzensbildung. Außerdem geht es um die Frage, welche Bedeutung Bildung in der heutigen Zeit des Internets hat. red

