„Was können wir tun?“

Lampertheim.„Wir müssen sorgsam mit unserer Umwelt umgehen. Schließlich haben wir keine zweite in der Handtasche“, mahnte Marius Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Energie und Nachhaltigkeit bei der Eröffnung der Wanderausstellung „Klimawandel beGreifbar“ im Schiller-Café. Die erlebbare Schau wurde vom Fachzentrum „Klimawandel und Anpassung“ erarbeitet, das dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) angehört.

„2020 steht Lampertheim unter dem Motto ‚Klimaretter gesucht!‘“, erläuterte Schmidt. Arbeitskreis und Volkshochschule haben mit Unterstützung des Bauhofes die Leihausstellung ins Schiller-Café geholt. „Zu Zeiten des Wochenmarktes, am Dienstag und am Samstag, kann die Ausstellung besichtigt und erlebt werden. Zwei Aufsichtspersonen sind dann vor Ort“, versprach Schmidt. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen maximal fünf Personen gleichzeitig eintreten.

Der Arbeitskreisvorsitzende ver verwies auf die Mitmachaktionen wie den Heißen Draht – der den Anstieg der bisherigen Temperaturen seit 1850 signalisiert – und die textorientierten Karikaturen von Gerhard Mester. Die Spottbilder seien spitz gemalt und kritisch gemeint. Sie sollten die Betrachter vor allem provozieren und zum Nachdenken anregen.

Eine Hitzewelle als Folge des Klimawandels stellt Mester mit einer Karikatur übertrieben dar: Schwitzende Menschen stellen sich am Schwimmbecken eines Freibades an und hoffen auf Abkühlung. Nur stehen schon zahlreiche Badende dicht an dicht im Becken. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, liefert für den Cartoonisten Stoff. Am Schreibtisch sitzend gibt er bekannt: „Keine Panik, Leute es gibt keinen Klimawandel und ich mache einen hervorragenden Job!!!“

Einige Ausstellungsstücke bieten einen interaktiven Zugang zur globalen Temperaturerhöhung, zum CO2-Ausstoß pro Kopf für unterschiedliche Länder, zum Anstieg der Sommertage in Wiesbaden und Mainz, zur Abnahme von Frosttagen Hessens in der Zukunft, zum Anstieg der globalen CO2-Konzentration und zum Albedo-Effekt. Bürgermeister Gottfried Störmer zeigte sich begeistert über die Ausstellung und fragte zugleich: „Was können wir tun?“ Der Kreisbeigeordnete, Umweltdezernent und Landratskandidat Karsten Krug (SPD) betonte, auch der Kreis Bergstraße leiste seinen Beitrag zum Klimaschutz, beispielsweise durch einen Klimaschutzbeauftragten. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 13.07.2020