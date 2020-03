Was macht . . . Jürgen Dieter?

Lampertheim/Wiesbaden.Jürgen Dieter wird am 8. März 65 Jahre alt. Dann kommt unser Besuch beim Geschäftsführenden Direktor des Hessischen Städtetags in Wiesbaden ja gerade noch rechtzeitig, bevor er in Rente geht. „Von wegen Rente“, sagt ein asketisch wirkender Herr mit weißem Kurzhaar. „Ich höre mit 70 auf zu arbeiten.“ Jürgen Dieter war nach drei Jahren als Bürgermeister seiner Heimatstadt, also nach der Hälfte

...