Wechsel im Autohaus

Hat große Pläne: Autoverkäufer Antonio Mazzone. © Fell

Hofheim.Der KIA-Vertragshändler DS Automobile in Hofheim hat einen neuen Inhaber. Helga Dörr übergab den Schlüssel des seit 1984 bestehenden Autohauses an ihren bisherigen Vertriebsleiter Antonio Mazzone.

Der 38-Jährige zertifizierte Autoverkäufer kennt sich mit der KIA-Angebotspalette, die vom Cityflitzer bis zum Familienauto und SUV reichen, bestens aus. Seit 2006 der südkoreanischen Marke verbunden, sammelte er auch als Geschäftsführer eines Autohauses Erfahrungen im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen.

Mazzone hat für die Zukunft seiner Firma große Pläne. Bei ihm und seinen 13 Mitarbeitern steht der Servicegedanke absolut im Vordergrund. Zur Zeit wird der große Ausstellungsraum renoviert. Auch die Serviceannahme wurde erweitert und modernisiert. „Unsere Werkstatt ist auf dem neusten Stand“, erklärt der neue Inhaber. Auch in Zukunft will Mazzone Ausbildungsplätze in seinem Autohaus anbieten. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019