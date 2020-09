Weder Lieder noch Besucher

Hofheim.Im evangelischen Gottesdienst in der Friedenskirche feierten am Sonntag neun Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre ursprünglich im Mai terminierte Konfirmation. Corona hinterließ auch bei den Konfirmanden Spuren, es war vieles anders als gewohnt. Vom Posaunenchor sorgte diesmal nur ein Quintett für den musikalischen und ebenso feierlichen Rahmen, als die Konfirmanden mit Pfarrer Holger Mett und dem Kirchenvorstand in das Gotteshaus einzogen.

Ein Novum in Zeiten der Corona-Pandemie, denn den eigentlichen Gottesdienst durften nur die Konfirmanden mit ihren Familien und einer begrenzten Zahl von Angehörigen feiern, weitere Besucher waren nicht zugelassen. Auch Lieder durften nicht gesungen werden, das Abendmahl feierten nur die Konfirmanden mit Einzelkelchen.

Von Mitte März bis zum Ende der Sommerferien hatte der Konfirmandenunterricht geruht. Dreimal traf sich die Gruppe anschließend, um den Gottesdienst vorzubereiten. Da halfen auch engagierte Elternteile mit, die gute Ideen zur Gestaltung einbrachten. Die leichte Entfremdung, die Pfarrer Holger Mett zunächst festgestellt hatte, war rasch überwunden. „Eine tolle Gruppe“, sagt Mett über den Jahrgang.

„Thilo fehlt“

Gemeindereferent Thilo Götz erlebte den Ehrentag der neun Jugendlichen nicht mehr mit. Er war in den Anfängen und auch auf der Freizeit in Maria Einsiedel bis im Jahnuar dieses Jahres dabei und ist unlängst an einem Krebsleiden verstorben. „Thilo fehlt“, stellte eine Mutter fest.

Peter Steininger wirkte beim Konfirmationsgottesdienst an der Orgel mit. Grußworte des Kirchenvorstands sprach Isabell Mayer, weitere Gruß- und Dankesworte richteten Claudia Burkhardt und die Konfiirmanden Estella Wetzler an die Gemeinde. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020