Weg aus der Krise gesucht

Lampertheim.Mit 0:8 Punkten sind die Handballer des TV Lampertheim ins neue Jahr gestartet und haben sich damit vorzeitig aus dem Rennen um eine Top-Platzierung in der Bezirksoberliga verabschiedet. Doch mit dem aktuellen sechsten Rang will sich TVL-Trainer Achim Schmied nicht zufrieden geben: „Wir können mehr und müssen das jetzt auch wieder zeigen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt aus dem Tief befreien und wieder punkten“, blickt er mit Zuversicht dem Auswärtsspiel bei der ESG Erfelden am Sonntag um 17 Uhr entgegen.

Die Erfeldener mussten zuletzt die Überlegenheit des TV Groß-Rohrheim anerkennen und verloren beim 20:30 ebenso klar wie die Lampertheimer bei ihrem 16:26 gegen Bonsweiher. Aber Schmied will die jüngste Niederlage nicht überbewerten: „Da war nicht alles schlecht. Wir haben in der Abwehr eine ordentliche Leistung gebracht und daran müssen wir jetzt anknüpfen“, so der Coach, der sich mit seinem Team unter der Woche intensiv auf den Gegner vorbereitet hat: „Wir bekommen es mit einer Mannschaft zu tun, die einige individuell starke Spieler hat. Gerade im Rückraum. Dass Erfelden derzeit nur Zehnter ist, kommt für mich recht überraschend. Ich hätte sie weiter vorne erwartet. Das ist eine sehr unbequeme Mannschaft“, erklärt Schmied und warnt damit auch davor, die ESG aufgrund des Tabellenstands zu unterschätzen: „Nach unseren letzten Spielen sind wir ohnehin nicht in der Situation, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.“

Für die Spargelstädter spricht, dass Michael Redig nach seinem Kurzurlaub ebenso wieder im Kader steht wie Martin König. Matthias Zielonka, der zuletzt Probleme mit dem Ellbogen hatte, trainierte am Donnerstagabend wieder und sollte ebenfalls dabei sein. Damit fehlt nur noch Tino Bohrmann nach seiner Sperre, die inzwischen auf vier Spiele festgelegt wurde. Zwei hat er schon abgesessen, jetzt muss er noch morgen gegen Erfelden und eine Woche später im Derby gegen Lampertheim pausieren. „Ich werde auch wieder ein, zwei Spieler aus der A-Jugend mit dazunehmen. Allerdings sind die Jungs, die ich zuletzt dabei hatte, leider verhindert. Aber unser Ziel ist es, kontinuierlich die nachrückenden Jugendspieler einzubauen und sie an die Bezirksoberliga heranzuführen“, will Achim Schmied jetzt schon die Weichen für die Zukunft stellen. „Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, Punkte zu sammeln. Den sportlichen Erfolg sollten wir nicht außer Acht lassen und mit einem Sieg in Erfelden gilt es, in die Erfolgsspur zurückzukommen“, betont der Coach.

Nachdem es vor dem Bonsweiher-Spiel noch eine kleine Krisensitzung gab, verzichtete Schmied nach der 16:26-Schlappe gegen die Odenwälder auf eine verbale Aufarbeitung. „Die Tendenz hat nach oben gezeigt und jeder wusste, woran es letztlich gelegen hat. Man muss auch irgendwann Taten sprechen lassen und darf nicht alles zerreden“, erwartet Schmied nun eine positive Reaktion. Im Hinspiel gewannen die Lampertheimer mit 29:23 gegen Erfelden – ebenfalls eine Woche nach einer Niederlage gegen Bonsweiher. Eine Wiederholung wäre jetzt ganz nach den Wünschen von Schmied.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019