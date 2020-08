Weg mit dem Unkraut

Lampertheim.Auch der Rotary-Club Lampertheim will beim Freiwilligentag am 19. September die Ärmel hochkrempeln und die Wege und Plätze rund um den Rotary-Hain im Stadtpark pflegen.

Dieser Hain entstand anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Clubs im Jahr 2006 mit der Pflanzung von 25 Bäumen auf dem damaligen Alten Friedhof. 2014 wurde der bis dahin nur provisorisch durch den Hain führende Weg befestigt, Randsteine wurden gesetzt, Felsenkies verdichtet, Baumscheiben angelegt und zwei Parkbänke gestiftet. Zwei Jahre später kam in Abstimmung mit der Stadt Lampertheim ein Eidechsen-Habitat hinzu, 2018 haben die Rotary-Mitglieder einen Platz zum Verweilen vor dem Habitat angelegt. Zwischendurch stand mindestens einmal jährlich das Pflegen der Anlage an und die Wege wurden vom Unkraut befreit.

Dem machte in diesem Jahr die Corona-Pandemie allerdings einen Strich durch die Rechnung. Daher haben sich der amtierende Club-Präsident, Gottfried Störmer, und Projektbeauftragter Edgar Exle vorgenommen, am Freiwilligentag mit zahlreichen Helfern die Wege und den Platz wieder herzurichten. Daneben will der Club einen Platz für eine Steinbank vorbereiten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020